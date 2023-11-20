Украина – Италия: Ребров отсеял хавбеков "Шахтера" и "Динамо" на матч отбора к Евро-2024

Матч Украина – Италия состоится 20 ноября в Леверкузене. Поединок примет стадион "БайАрена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

В заявку попали 23 футболиста. Ребров выбрал трех лишних на матч против "Скуадры Адзурры". В финальную заявку на поединок не попал защитник австрийского ЛАСКа Максим Таловеров, универсал киевского "Динамо" Александр Караваев и полузащитник донецкого "Шахтера" Егор Назарина.

Ряд исполнителей получили новые номера. К примеру, потенциальный дебютант Владислав Дубинчак ("Динамо") забрал себе 21-й. Зато форвард донецкого "Шахтера" Даниил Сикан взял 14-й номер, а лидер "Днепра-1" Александр Пихаленок будет играть с "восемнадцаткой" на спине.

Официальная заявка национальной команды на матч Украина – Италия (с игровыми номерами):

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Дмитрий Ризнык

Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Валерий Бондарь, 4. Александр Сваток, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 19. Александр Тымчик, 21. Владислав Дубинчак, 22. Николай Матвиенко

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Георгий Судаков, 8. Александр Пихаленок, 10. Михаил Мудрик, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Пихаленок, 20. Александр Зубков

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 14. Даниил Сикан