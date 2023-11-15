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Украина – Италия: где смотреть матч квалификации к Евро-2024

Леверкузен, Среда 15 ноября 2023 16:25
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Украина – Италия: где смотреть матч квалификации к Евро-2024 Фото: "Сине-желтые" проиграли итальянцам на выезде (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины в решающем туре отборочного турнира перед чемпионатом Европы 2024 примет сборную Италии на немецкой земле.

Где смотреть матч онлайн и на каких телеканалах, подскажет РБК-Украина.

Матч Украина – Италия состоится 20 ноября в Леверкузене. Поединок примет стадион "БайАрена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

В цифровом вещании T2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Суспильне" ("Суспильне Киев", "Суспильне Тернополь" и т. д.). Трансляция национального вещателя будет доступна и клиентам кабельного ТВ. В сети эксклюзивным транслятором поединка будет сервис MEGOGO.

Предматчевая студия там начнется в 20:30. Трансляция встречи "сине-желтых" против итальянцев будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная" и "Спорт". Комментировать матч будут Виталий Кравченко и Роберто Моралес.

Украинская сборная в очном противостоянии с итальянцами определит судьбу второй путевки на Евро-2024 от группы C. В настоящее время "сине-желтые" набрали 13 очков, сыграв 7 поединков. Зато сборная Италии записала в актив 10 пунктов после шести матчей. Победителем квинтета стала Англия.

К слову, ранее вспомнили вехи карьеры Верховода – итальянца украинского происхождения с титулом чемпиона мира.

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