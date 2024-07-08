Украина инициирует чрезвычайное заседание Совбеза ООН из-за ракетной атаки РФ, - Зеленский

Украина инициирует чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН из-за сегодняшней ракетной атаки России по Украине, в том числе удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском после подписания соглашения по безопасности.
"Украина сейчас инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН в связи с российским ударом по гражданской инфраструктуре, включая детскую больницу", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что Россия уже распространяет ложную информацию, что удар по "Охматдету" был вызван работой украинской ПВО, однако есть доказательства, что это было прямое попадание вражеской ракеты.
Сегодня, 8 июля, около 09:40, российские террористы нанесли ракетные удары по ряду регионов Украины. Известно о 28 погибших и 112 пострадавших.
Во время массированного ракетного обстрела РФ запустила по Украине 38 ракет различных типов, 30 из которых уничтожила украинская ПВО.
В частности, россияне нанесли удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве, в результате чего погибли два человека. Под завалами еще могут быть люди.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.