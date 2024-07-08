Украина инициирует чрезвычайное заседание Совбеза ООН из-за ракетной атаки РФ, - Зеленский

Массированная атака по Украине 8 июля

Сегодня, 8 июля, около 09:40, российские террористы нанесли ракетные удары по ряду регионов Украины. Известно о 28 погибших и 112 пострадавших.

Во время массированного ракетного обстрела РФ запустила по Украине 38 ракет различных типов, 30 из которых уничтожила украинская ПВО.

В частности, россияне нанесли удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве, в результате чего погибли два человека. Под завалами еще могут быть люди.

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