Киев и Эр-Рияд возобновили Совместный совет делового сотрудничества: делегацию возглавила МХП

Вторник 02 декабря 2025 09:30
Киев и Эр-Рияд возобновили Совместный совет делового сотрудничества: делегацию возглавила МХП Фото: Украина и Саудовская Аравия возобновили Совместный совет делового сотрудничества (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Украинская правительственная и бизнес-делегация совершила официальный визит в Королевство Саудовская Аравия 24-25 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз по итогам визита.

В его рамках состоялось первое за десятилетие заседание Совместного совета делового сотрудничества между двумя странами.

Украинскую часть Совета возглавила МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, которая является ключевым инвестором, а также обеспечивает половину украинского экспорта на рынок КСА.

Решение о возобновлении деятельности Совместного Совета было поддержано Президентом Украины Владимиром Зеленским и Наследным принцем Мухаммедом бин Салманом во время встречи в марте 2025 года в Эр-Рияде. Возобновление работы этого механизма стало важным шагом к формированию новой архитектуры стратегического партнерства между странами.

Во время заседания Совместного делового совета украинская сторона представила портфель инвестиционных проектов общей стоимостью более 1 млрд долларов. Речь идет об инициативах в сферах агропромышленности, медицины, инженерии, критических материалов, логистики, ритейла и создания индустриальных парков - направлений, соответствующих целям программы "Видение 2030" Королевства.

Также представители украинской бизнес-делегации присоединились к рабочей программе заместителя министра экономики, природных ресурсов и аграрной политики Украины Андрея Телюпы. В частности, во время встречи с заместителями министра инвестиций Королевства, представители украинского бизнеса представили инвестиционные проекты и провели конструктивное обсуждение перспектив расширения двусторонних отношений.

Также часть делегации приняла участие в переговорах с руководством Saudi Food and Drug Authority (SFDA), обсудив вопросы возобновления экспорта украинской курятины на рынок КСА после завершения эпизоотических ограничений, аккредитацию украинских фармацевтических производств, а также согласование процедур онлайн-аудитов для подтверждения соответствия производственных мощностей.

"Украина переживает сложный период своей истории, но мы не остановились - мы адаптировались. Экономика продолжает работать, финансовая система остается стабильной. Это свидетельство не только нашей устойчивости, но и несокрушимой решимости двигаться вперед. Мы убеждены: потенциал сотрудничества наших стран значительно превышает нынешние показатели. Именно поэтому Совместный деловой совет должен стать механизмом, который откроет доступ к этому потенциалу", - отметил председатель украинской части Совета, заместитель главного исполнительного директора МХП по устойчивому развитию Юрий Мельник.

Украинская составляющая Делового совета объединяет комитеты по агропромышленности, медицине, инженерии, критических материалов, ИТ, логистики, энергетики и индустриальных парков. В состав делегации вошли руководители компаний-лидеров, формирующих более 4% ВВП Украины и обеспечивающих работой около 180 тысяч работников: МХП, BGV, Эпицентр, Добробут, Интерхим, Дарница, Kernel, SoftServe, Orion.Group.

Директор по международному сотрудничеству МХП и генеральный секретарь Делового совета Михаил Бно-Айриян подчеркнул, что возвращение украинской делегации в Эр-Рияд после более чем десятилетия символизирует новый этап в развитии экономических отношений между странами.

"Одиннадцать лет назад я впервые приехал в Саудовскую Аравию в составе официальной делегации и уже тогда мы говорили о важности инвестиционного сотрудничества. Сегодня я возвращаюсь как представитель украинского бизнеса - и мы привезли с собой лучшие компании, сильные комитеты и конкретные предложения для развития двусторонних экономических отношений", - подчеркнул Михаил Бно-Айриян.

Всего в заседании Совместного совета делового сотрудничества Украина - Саудовская Аравия приняли участие более 40 ведущих компаний КСА. Саудовские партнеры выразили заинтересованность в сотрудничестве в сферах продовольствия, фармацевтики, логистики, критических материалов, инженерии и энергетики. Отдельную активность продемонстрировали участники, работающие в сегментах инвестирования, девелопмента и инфраструктуры.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский был с визитом в Саудовской Аравии 10 марта. Там у него прошел ряд встреч.

Украина Саудовская Аравия
