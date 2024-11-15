Украина и Россия. Трамп рассказал, на чем сосредоточится его администрация

Выступая во Флориде, Трамп выразил сожаление по поводу смертей на войне и заявил, что ее нужно прекратить.

"Мы будем очень усердно работать с Россией и Украиной. Это должно прекратиться, (война - ред.) России и Украины должна прекратиться", - заявил Трамп.

Он добавил, что неважно, кто гибнет, солдаты или люди, которые находятся в городах. Трамп подчеркнул, что "мы с этим разберемся".