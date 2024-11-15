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Украина и Россия. Трамп рассказал, на чем сосредоточится его администрация

Фото: новоизбранный президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В четверг избранный президент США Дональд Трамп заявил, что войну между Россией и Украиной нужно прекратить. Его администрация сосредоточиться на этом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Выступая во Флориде, Трамп выразил сожаление по поводу смертей на войне и заявил, что ее нужно прекратить.

"Мы будем очень усердно работать с Россией и Украиной. Это должно прекратиться, (война - ред.) России и Украины должна прекратиться", - заявил Трамп.

Он добавил, что неважно, кто гибнет, солдаты или люди, которые находятся в городах. Трамп подчеркнул, что "мы с этим разберемся".

 

Намерен ли Трамп завершить войну

Напомним, что по словам источника Fox News, Дональд Трамп вскоре может назначить спецпредставителя по миру в Украине. Он должен будет возглавить переговоры с Россией о прекращении войны.

"Вы увидите очень высокопоставленного специального посланника, человека с большим авторитетом, которому будет дано задание найти решение, прийти к мирному урегулированию", - сказал он.

Отметим, недавно издание Associated Press писало, что согласно собственным заявлениям Трампа, в первый день в Белом доме ему предстоит многое сделать. В частности, усадить Украину и Россию за стол переговоров.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Трамп, в четверг 7 ноября, якобы провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Согласно изданию The Washington Post, они говорили о войне. Так, по словам источника, Трамп во время разговора посоветовал Путину не обострять войну в Украине и напомнил ему о значительном присутствии Вашингтона. Кроме того, новоизбранный президент США выразил заинтересованность в дальнейших обсуждениях для скорейшего разрешения войны в Украине.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в Украине