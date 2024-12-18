Украина и Россия готовы к мирным переговорам, - спецпредставитель Трампа Келлог

У Келлога спросили: "Похоже, что обе стороны войны близки к истощению, не момент ли это для мирных переговоров?"

"Абсолютно, я думаю, обе стороны готовы. Представьте битву в клетке. Оба бойца готовы сдаться. Вам нужен рефери, чтобы разнять их. И я думаю, что президент Трамп может это сделать", - сказал Келлог.

Он отметил, что сейчас ситуация характеризуется войной на истощение, где соотношение потерь между Украиной и Россией составляет примерно 1 к 5.

"После тысячи дней войны, с 350 или 400 тысячами погибших россиян и 150 тысячами погибших украинцев или примерно такими цифрами, обе стороны говорят: 'Возможно, пришло время отступить'", - подчеркнул он.

Келлог заявил, что верит в то, что именно Трамп сможет завершить войну.

Возможные переговоры России и Украины

В последнее время на Западе начали поднимать вопрос о возможных переговорах между Украиной и Россией. В частности, это стало актуальным после победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки.

Также премьер-министр Польши Дональд Туск недавно заявил, что существует вероятность начала мирных переговоров между сторонами уже этой зимой.