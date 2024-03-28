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Украина и Польша близки к решению зернового вопроса, но есть нюанс, - Туск

Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина и Польша близки к решению по зерновому вопросу. Однако оно может всех не устраивать.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

"Ни премьер-министр Шмыгаль, ни я, мы не будем иметь 100-процентного удовлетворения, сатисфакции. Но в этом заключается современная политика", - заявил он. 

Политик отметил, что Украина и Польша ищут решения, которые, возможно, "не будут всех полностью устраивать".

"Но которые будут защищать основные интересы польских фермеров и польских производителей, а с другой стороны - украинских. Мы ищем и мы близки найти решение. Как я уже говорил относительно количества с/х продукции, которая может наплывать в Польшу. Мы уже близки к тому, чтобы транзит, который проходит по Польше, не делал проблем польскому рынку. И такая тоже есть интенция с украинской стороны", - заявил Туск. 

Польский премьер заявил, что сообщил Шмыгалю, что Польша получила в собственном интересе в ЕС.

"Это решения, которые не совсем вызывают восторг у украинской стороны. Но мы ищем таких методов, которые не были бы ни для кого болезненными. Я убежден, что благодаря нашему подходу все стороны будут чувствовать себя понятными. А это самое важное", - подчеркнул он. 

Туск добавил, что рад, что стороны нашли взаимопонимание относительно направления действий.

"Речь идет о том, чтобы возможности польских и украинских перевозчиков были на одинаковом уровне требований и обстоятельств, чтобы не было нечестной конкуренции. Это означает немного усилий с украинской стороны и немного понимания и терпимости польской. Но мы на прямой дороге к тому, чтобы конкуренция со стороны украинских перевозчиков не была болезненной и болезненной. Как это было до сих пор для польских перевозчиков", - заявил он. 

Премьер Польши добавил, что рассчитывает на понимание всех заинтересованных: фермеров и перевозчиков.

"Чтобы мы совместно оценили положительно усилия Варшавы в этом вопросе. И что мы поняли, что в общности интересов Польши и Украины наше будущее. Чтобы никто в любой способ не позволил России или другим врагом поделить нас", - заявил он. 

Встреча Шмыгаля и Туска

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава правительства Польши Дональд Туск сегодня, 28 марта, провели встречу в Варшаве. Они обсудили ситуацию на границе, а также другие вопросы.

Польские фермеры продолжают блокировать КПП на границе с Украиной, в частности не пропуская фуры с украинской агропродукцией. По данным на 27 марта польские фермеры продолжают блокировать три направления. Речь идет о пунктах пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов". До этого были заблокированы 6 из 9 КПП на границе с Украиной.

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Дональд ТускПольшаГраница с УкраинойЗерновой коридор