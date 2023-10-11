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Украина и Хорватия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разминирования

Фото: Украина и Хорватия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разминирования (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Министр экономики Украины Юлия Свириденко и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере разминирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

"Машины для разминирования хорватского производства уже работают на украинских полях, делая землю безопасной. Летом украинские и хорватские производители договорились о локализации производства таких машин в Украине. Сегодня мы усиливаем взаимодействие", - заявила Свириденко.

Она добавила, что соглашение начинает новый этап сотрудничества правительств, экспертов, специалистов в сфере разминирования, производителей обеих стран. Конечной целью является очищение территории Украины от мин.

Договор предусматривает сотрудничество, в частности, по следующим направлениям:

  • мероприятия нетехнического и технического обследования, разминирования, очистки территорий;
  • обучение населения рискам, связанным со взрывоопасными предметами, оказание помощи пострадавшим от мин;
  • разработка нормативно-правовой базы и стандартных процедур в сфере противоминной деятельности;
  • тренинги для специалистов, обмен опытом среди экспертов, преподавателей по подготовке специалистов по разминированию, передача экспертных знаний и лучших практик;
  • обмен знаниями и опытом развития способностей по производству средств защиты, оборудования для поиска мин и разминирования, в сфере подготовки и сертификации минно-поисковых собак;
  • содействие обмену опытом по практическому использованию оборудования, используемого в сфере разминирования и т.д.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения и активных боевых действий Украина является наиболее заминированной страной в мире. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщал, что правительство положило начало новойгосударственной политике по гуманитарному разминированию и призвал другие страны помочь в этой сфере.

В конце сентября Швейцария утвердила пакет в размере 110 млн долларов на разминирование Украины. Они будут предоставлены в период с 2024 по 2027 год.

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