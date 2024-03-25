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Украина и Дания подписали меморандум о сотрудничестве в сфере оборонных закупок

Фото: Дмитрий Клименков и Ким Йоргенсен (mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

"Агенция оборонных закупок" подписала меморандум с Организацией закупок и логистики Министерства обороны Дании. Он необходим для сотрудничества в сфере оборонных закупок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Отмечается, что на встрече присутствовали заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков, директор "Агенции оборонных закупок" Марина Безрукова, а также командующий Организации закупок и логистики Министерства обороны Дании генерал-лейтенант Ким Йоргенсен. 

"Мы искренне благодарны нашим партнерам из Дании за устойчивую поддержку Украины. Это событие - это еще один важный шаг в углублении нашего сотрудничества в поставках Вооруженным силам Украины современного вооружения и военной техники", - отметил Клименков.

Что предполагает меморандум

В рамках меморандума "Агенция оборонных закупок" и Организация закупок и логистики Министерства обороны Дании договорились об обмене опытом и сотрудничестве в сфере закупок вооружения на внешних рынках. 

Фото: Встреча (mil.gov.ua)

Безрукова сказала, что закупки современного вооружения в сотрудничестве с международными партнерами является одним из ключевых фокусов "Агенции оборонных закупок". 

"И мы убеждены, что усиление взаимодействия с Организацией закупок и логистики Министерства обороны Дании будет способствовать заключению новых контрактов и модернизации наших Вооруженных сил", - добавила Безрукова.

"Агенция оборонных закупок"

В конце января Министерство обороны назначило руководительницей госпредприятия "Агенции оборонных закупок" Марину Безрукову. Также в ведомстве анонсировали создание Наблюдательного совета по профессиональным и компетентным менеджерам международного уровня.

Уже в начале февраля стало известно, что представители Украины и Швеции обсудили сроки и условия приобретения для Украины партии БМП CV-90 шведского производства.

А еще "Агенция оборонных закупок" Министерства обороны в этом году планирует подписать контракты на "сотни тысяч" беспилотников.

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