Минобороны назначило директора "Агентства оборонных закупок": что известно о Марине Безруковой
Министерство обороны назначило руководительницей госпредприятия "Агентство оборонных закупок" Марину Безрукову. Также в ведомстве анонсировали создание Наблюдательного совета из профессиональных и компетентных менеджеров международного уровня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
"Минобороны выстраивает новую архитектуру закупок, которая исключит возможность проявления коррупции и будет соответствовать стандартам НАТО. Изменение менеджмента - это первый шаг к кардинальной перезагрузке "Агентства оборонных закупок". Наш приоритет - это своевременное и качественное обеспечение наших воинов всем необходимым. Без пространства для коррупции" , - отметил заместитель Министра обороны Дмитрий Клименков
Как отмечают в ведомстве, Безрукова имеет более 20 лет опыта в управлении цепями снабжения и развития партнерства с иностранными компаниями (США, Канада, Европа, Ближний Восток, Африка).
В 2017-2024 годах она работала в Национальной энергетической компании "Укрэнерго", где разработала и внедрила современную политику закупок, основанную на принципах прозрачности, эффективности и распределения полномочий.
Как пояснили в министерстве, результатом этого стало:
- снижение цен в закупках в среднем на 14%;
- уменьшение среднего времени проведения закупок на 20%;
- повышение квалификации закупочной команды;
- сбережения на закупках свыше 1,2 миллиарда гривен за последние 5 лет.
Сама Безрукова подчеркнула, что эффективные и прозрачные закупки оружия - залог нацбезопасности, а транспарентность, цифровизация и нулевая толерантность к коррупции - основные принципы их работы.
"Мы должны делать акцент на инновациях и стратегических партнерствах, чтобы обеспечить самое современное вооружение для ВСУ. Предпочитая передовые технологии и постоянно совершенствуя собственный арсенал, существенно улучшим оснащение войск", - отметила новая глава госпредприятия.
В Минобороны добавили, что смена руководителя является первым шагом к трансформации "Агентства оборонных закупок", анонсировав следующий этап посредством создания Наблюдательного совета из профессиональных и компетентных менеджеров международного уровня.
Справка
Марина Безрукова - магистр по финансам (КНУ имени Тараса Шевченко), специалист по правоведению (КНУ имени Тараса Шевченко), магистр управления бизнесом - MBA (Киевская школа экономики).
С января 2017 года она работала в НЭК "Укрэнерго" в должностях члена правления, директора по управлению цепями поставок и т.д. Ранее - в корпоративном секторе компаний разных сегментов экономики.
Стоит отметить, со днями правоохранители завершили расследование дела в отношении бывших высокопоставленных должностных лиц Министерства обороны. Их подозревают в закупках некачественной амуниции для военных.
Скандалы с закупками для ВСУ
Напомним, в прошлом году СМИ опубликовали расследование, в котором утверждалось, что якобы Министерство обороны Украины закупает продукты для ВСУ по ценам, завышенным в 2-3 раза по сравнению с ценами в киевских супермаркетах. Подробнее о скандале - читайте в материале РБК-Украина.
На фоне скандала заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку.
Позже ГБР совместно с НАБУ сообщили новое подозрение бывшему заместителю министра обороны, а также и.о. директора департамента государственных закупок и снабжение материальными ресурсами. Они при закупке продуктов для армии нанесли ущерб государству на миллионы гривен. Речь идет о событиях 2020-2021 годов, когда Минобороны возглавлял Андрей Таран.
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