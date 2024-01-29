Минобороны назначило директора "Агентства оборонных закупок": что известно о Марине Безруковой

Министерство обороны назначило руководительницей госпредприятия "Агентство оборонных закупок" Марину Безрукову. Также в ведомстве анонсировали создание Наблюдательного совета из профессиональных и компетентных менеджеров международного уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Минобороны выстраивает новую архитектуру закупок, которая исключит возможность проявления коррупции и будет соответствовать стандартам НАТО. Изменение менеджмента - это первый шаг к кардинальной перезагрузке "Агентства оборонных закупок". Наш приоритет - это своевременное и качественное обеспечение наших воинов всем необходимым. Без пространства для коррупции" , - отметил заместитель Министра обороны Дмитрий Клименков

Как отмечают в ведомстве, Безрукова имеет более 20 лет опыта в управлении цепями снабжения и развития партнерства с иностранными компаниями (США, Канада, Европа, Ближний Восток, Африка).

В 2017-2024 годах она работала в Национальной энергетической компании "Укрэнерго", где разработала и внедрила современную политику закупок, основанную на принципах прозрачности, эффективности и распределения полномочий.

Как пояснили в министерстве, результатом этого стало:

снижение цен в закупках в среднем на 14%;

уменьшение среднего времени проведения закупок на 20%;

повышение квалификации закупочной команды;

сбережения на закупках свыше 1,2 миллиарда гривен за последние 5 лет.

Сама Безрукова подчеркнула, что эффективные и прозрачные закупки оружия - залог нацбезопасности, а транспарентность, цифровизация и нулевая толерантность к коррупции - основные принципы их работы.

"Мы должны делать акцент на инновациях и стратегических партнерствах, чтобы обеспечить самое современное вооружение для ВСУ. Предпочитая передовые технологии и постоянно совершенствуя собственный арсенал, существенно улучшим оснащение войск", - отметила новая глава госпредприятия.

В Минобороны добавили, что смена руководителя является первым шагом к трансформации "Агентства оборонных закупок", анонсировав следующий этап посредством создания Наблюдательного совета из профессиональных и компетентных менеджеров международного уровня.

Справка

Марина Безрукова - магистр по финансам (КНУ имени Тараса Шевченко), специалист по правоведению (КНУ имени Тараса Шевченко), магистр управления бизнесом - MBA (Киевская школа экономики).

С января 2017 года она работала в НЭК "Укрэнерго" в должностях члена правления, директора по управлению цепями поставок и т.д. Ранее - в корпоративном секторе компаний разных сегментов экономики.