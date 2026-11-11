Украина стремится получать финансирование для содержания 800-тысячной армии не менее 10 лет после завершения войны с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
Российский диктатор Владимир Путин неоднократно отвергал предложения по расширению перемирия и уверял, что его войска будут продолжать наступление в Украине.
Как отмечает AFP, признаком того, что Россия серьезно настроена возродить свое требование пересмотра существующей уже в течение нескольких десятилетий европейской безопасности, является то, что в состав российской делегации вошел дипломат Сергей Рябков. Он еще до вторжения выдвинул требование Москвы о выходе войск НАТО из Восточной Европы.
Источник в российской делегации отметил, что урегулирование войны является лишь одним из пунктов повестки дня, а главная цель Москвы - пересмотр системы безопасности "для всего континента".
В свою очередь, после встречи перед трехсторонними переговорами в Абу-Даби европейские страны, Украина, Соединенные Штаты и НАТО еще раз подтвердили свою "общую приверженность послевоенной архитектуре европейской безопасности".
Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров отметил, что приоритетами Киева остаются обеспечение перемирия и гарантии безопасности.
"Наш народ ждет окончания этой войны", - сказал он.
Кроме того, Украина настаивает на поддержке своей армии в послевоенный период.
Высокопоставленный украинский источник сообщил AFP, что Украине необходимо не менее 10 лет финансовой поддержки для поддержки 800-тысячной армии, способной защититься от любой предстоящей атаки России.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский уже заявлял, что численность Вооруженных сил Украины важно сохранить на уровне 800 тысяч военных, чтобы обеспечить полную безопасность страны. Однако она может быть другой, если Украина станет членом НАТО.