Украина хочет открыть на границе с Польшей дополнительные пункты пропуска для грузовиков

По его словам, обсуждается идея открытия хотя бы одного дополнительного пункта пропуска. Однако в перспективе Украина рассчитывает на открытие нескольких подобных пунктов. Это позволит ускорить движение грузовиков в обе стороны и поможет лучше работать как украинским, так и польским перевозчикам.

Он также отметил, что видение Украины и Европейской Комиссии по митингам на польской границе совпадает - он не отвечает заявленным целям.

"Мы видим факты, когда гуманитарные грузы не пропускаются. Поэтому речь идет о нарушении базовых международных конвенций в части свободного передвижения критических товаров", - сказал Высоцкий.

Чиновник заявил, что данный аргумент будет также приведен на переговорах украинского и польского правительства, которые пройдут в субботу.

Также он подтвердил, что блокада границы нанесла ущерб украинским экспортерам, которые были вынуждены для соблюдения договоров о поставках товаров ехать через более далекие обходные пути.

"Надеемся, что в итоге эта забастовка завершится, и сумма потерь не достигнет миллионов евро", - резюмировал Высоцкий.

Забастовка на границе с Польшей

Напомним, что 6 ноября на границе началась забастовка польских перевозчиков. Речь шла о трех пунктах пропуска, к которым вчера добавился еще четвертый. Участники акции фактически требуют отмены транспортного безвиза.

То есть, выступают за возвращение к системе разрешений для украинцев на грузовые перевозки, отдельные полосы и отдельные очереди для грузовиков с номерами ЕС и пустых, доступ к системе "Путь".

Из последних событий известно, что Украина инициировала создание мониторинговой группы со стороны ЕС на границе. По словам заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергея Деркача, Украина якобы готовится эвакуировать водителей, заблокированных на границе с Польшей.

Добавим, что ситуация на польской границе сложная. Поскольку среди заблокированных грузов есть и те, кто везет гуманитарную помощь. Также забастовка польских перевозчиков привела уже к двум смертям на границе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.