Украина хочет от Китая большей активности для завершения войны, - МИД
Украина ждет от Китая более активного участия в завершении войны России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Перебийниса, которого цитирует Укринформ .
На приеме в посольстве Китая в Украине по случаю 76-й годовщины основания КНР Евгений Перебийнис выразил надежду, что Китай, как одно из самых влиятельных государств мира, постоянный член Совета безопасности ООН и страна, к которой Россия не сможет не прислушиваться, будет играть более активную роль в процессе мирного урегулирования и найдет соответствующие рычаги влияния для убеждения Кремля в необходимости прекращения боевых действий.
"Россия не сможет не прислушаться к Китаю", - считает он.
По его убеждению, в Китае многие люди хорошо понимают чувства украинцев, которые на протяжении более десяти лет дают отпор незаконной и жестокой российской агрессии и с оружием в руках отстаивают свободу и независимость своей страны.
Перебийнис выразил благодарность КНР за поддержку территориальной целостности и независимости Украины.
"Эта поддержка была особенно важна для нас в начале полномасштабной агрессии России против Украины", - подчеркнул дипломат.
По его словам, Украина стремится к активизации отношений с КНР, в частности, углублению политического диалога на всех уровнях.
Позиция Польши относительно России и Китая
Ранее в понедельник, 29 сентября, РБК-Украина приводило слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который говорил, что Китай - единственная страна, которая может принудить Россию к перемирию.
Он обратил внимание, что сейчас Россия настолько зависит от Китая, что Пекин имеет "очень мощный рычаг влияния". Но вопрос в том, захочет ли Пекин им воспользоваться.
