Украина хочет участия арабских стран в саммите мира

Украина приветствует участие Саудовской Аравии и других арабских стран в предстоящем саммите мира, а арабский мир должен знать правду о российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
По его словам, Украина стремится донести до стран арабского мира, как она видит окончание этой войны, как обезопасить государства мира от подобных агрессий, и, в частности, донести предложенную президентом Владимиром Зеленским "формулу мира".
"Мы будем приветствовать участие Саудовской Аравии и других арабских стран в предстоящем саммите мира, на котором лидеры со всего мира смогут на базе "формулы мира" президента Зеленского найти решение, как закончить эту войну в центре Европы", - сказал Ермак.
Отдельно Украина поблагодарила гуманитарную помощь, полученную от стран арабского мира, в частности от Саудовской Аравии.
"Также отметил роль Королевства в важном обмене пленными, благодаря которому удалось освободить большое количество украинских и иностранных граждан", - сказал Ермак.
В ноябре президент Владимир Зеленский представил украинскую "формулу мира". В частности, в ней речь идет об обеспечении радиационной, ядерной, продовольственной, энергетической безопасности, освобождении всех пленных и депортированных, выполнении Устава ООН и восстановлении территориальной целостности Украины и мирового порядка, выводе российских войск и прекращении боевых действий, возвращении справедливости, противодействии экоциду, недопущении эскалации. фиксацию окончания войны. Позже Зеленский инициировал созыв Глобального саммита "формулы мира".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина может организовать саммит формулы мира в одной из столиц Европы.
Ермак предлагал скандинавским странам провести саммит мира. Он рассказал о видении возможного объема и конкретных механизмов реализации гарантий, отраженных в Киевском договоре безопасности.
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