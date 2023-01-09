Украина хочет стать европейским хабом "зеленой" энергетики, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в рамках обновления своей энергетической системы после войны будет стремиться стать хабом "зеленой" энергетики для Европейского союза.

Об этом Зеленский сказал на встрече с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Европейского зеленого курса Франсом Тиммермансом, который приехал в Киев сегодня, 9 января.

"Мы уже должны определиться, какой должна быть генерация в Украине, какой должна быть независимая энергогенерация в Европе в будущем. Потому что в этой войне мы победим, но соседство с Россией останется. И поэтому Европейский союз должен быть независим от любых решений РФ". Здесь мы видим себя как надежного партнера по "зеленой" энергетике", - отметил глава государства.

Во время встречи Зеленский также рассказал Тиммермансу, в какой помощи нуждается Украина для прохождения отопительного сезона. При этом было отмечено важность дальнейшего усиления санкционного давления на Россию, в частности в энергетической сфере.