Украина хочет на саммите в июле получить "дорожную карту" для вступления в НАТО

Украина во время ближайшего саммита НАТО планирует получить документ с описанием четкого пути интеграции в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы ОП по международной политике Андрея Сибиги на встрече с журналистами.

"Мы ждем юридической реакции НАТО на нашу заявку о вступлении, документ, который укажет нам прямой путь к вступлению, без лишних процедурных шагов", - сказал Сибига.

По его словам, в этом документе не будет привычной риторики о "политике открытых дверей", напротив, он будет максимально конкретным. Что касается временных рамок вступления в НАТО, то, по словам Сибиги, Украина, конечно, хотела бы зафиксировать их, но сделать это крайне сложно из-за того, что страна находится в состоянии масштабной войны с Россией.

Отметим, что ближайший саммит НАТО планируется уже в июле этого года в Вильнюсе (Литва).