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Где может пройти второй саммит мира: что говорят в Украине

Понедельник 08 июля 2024 18:30
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Где может пройти второй саммит мира: что говорят в Украине Фото: в Швейцарии прошел первый саммит мира (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина планирует провести второй саммит мира для продвижения в вопросе завершения войны. Киев уже определяется со страной, где можно организовать мероприятие.

Более детально о том, где может пройти второй саммит мира, - в материале РБК-Украина ниже.

Содержание:

Выбор Украины для первого саммита

15-16 июня Украина провела первый саммит мира - встречу лидеров ряда государств по формуле мира. Он состоялся на швейцарском курорте Бюргеншток, участие приняли 92 страны. При этом большая часть государств была представлена на самом высоком уровне - на саммит от них поехали премьеры или президенты.

Несмотря на то, что Швейцария является нейтральной страной и она не передает Украине вооружения для защиты от агрессора, такой выбор для первого саммита резко раскритиковали в России.

Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, Швейцария якобы "потеряла нейтральный статус". По мнению чиновника страны-агрессора, Швейцария превратилась во "враждебную" для РФ страну.

При этом представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что ее страна обижена на Швейцарию, поскольку та присоединилась к санкциям Евросоюза против РФ.

Она обещала, что Россия не будет участвовать в саммите мира, даже если ее пригласят принять участие.

Планы Киева на вторую встречу лидеров

Несмотря на резкие заявления россиян в адрес первого саммита мира, Украина продолжает рассчитывать на участие представителей РФ во втором таком мероприятии.

В частности, там россиянам хотят представить план завершения войны, который Украина разработает совместно с другими государствами. Он должен быть основан на Уставе ООН и международном праве

Важно отметить, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, такой план необходимо представить россиянам, чтобы зафиксировать завершение войны.

Точное место проведения саммита пока неизвестно. Но, как отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его хотят провести в одной из стран Глобального Юга (большинство стран Латинской Америки, Азии, Африки и Океании).

Глава украинского МИД отмечал, что уже есть "несколько качественных игроков", которые проявляют интерес к тому, чтобы провести саммит мира.

Такой выбор может склонить Россию к участию в саммите, поскольку он не будет проходить в одном из западных государств, которые Москва поголовно считает "враждебными".

Более детально о надеждах Киева на второй саммит мира - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: заявления президента Украины Владимира Зеленского, министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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