Украина хочет купить у Италии ПВО за доходы от замороженных активов РФ

Заместитель министра обороны бригадный генерал Анатолий Клочко провел переговоры с делегацией Агентства по вопросам оборонной промышленности Минобороны Италии.

Отмечается, что стороны обсудили возможность использования доходов от замороженных российских активов, в частности, для закупки ПВО итальянского производства и боеприпасов к этим системам.

"Мы заинтересованы, среди прочего, в боеприпасах различного калибра и системах противовоздушной обороны. Однако следует понимать стоимость и сроки, в течение которых они могут быть поставлены для Сил обороны Украины", - отметил Клочко.

Представители украинского правительства ознакомились с продукцией итальянских оборонных компаний, а представитель Агентства по вопросам оборонной промышленности Минобороны Италии Марчелло Меле рассказал о механизмах потенциального сотрудничества.

"Итальянская делегация выразила готовность страны быть не только важным партнером в поддержке Украины, но и участвовать в корректном распределении бюджета ЕС для использования всех возможностей украинской промышленности в том числе", - отмечают в Минобороны.