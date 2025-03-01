Украина хочет мира и в любом случае переговоры будут, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский убежден, что переговоры о завершении войны состоятся. По его мнению, в переговорах должны участвовать США, Украина и страны Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства телеканалу Fox News.
Во время эфира он заявил, что "Украина хочет мира и в любом случае переговоры будут".
"Я лишь сказал, что речь идет о настоящем и длительном мире, и за столом переговоров нам надо быть сильными. За столом переговоров должны быть Украина, США и Европа, а Украина подойдет к переговорам сильной", - сказал Зеленский.
Президент Владимир Зеленский 28 февраля прибыл с визитом в Вашингтон. В Белом доме он провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
Во время диалога лидеров, между ними произошел эмоциональный спор касательно перспектив мирного процесса.
Из-за инцидента, запланированное подписание соглашения о редкоземельных металлах не состоялось, украинский лидер оперативно покинул Белый дом.
В эфире Fox News Зеленский также выразил готовность подписать соглашение о полезных ископаемых между государствами и подчеркнул, что это станет первым шагом к гарантиям безопасности. По его словам, сроки подписания документа будут зависеть от США.
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