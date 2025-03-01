Украина хочет мира и в любом случае переговоры будут, - Зеленский

Во время эфира он заявил, что "Украина хочет мира и в любом случае переговоры будут".

"Я лишь сказал, что речь идет о настоящем и длительном мире, и за столом переговоров нам надо быть сильными. За столом переговоров должны быть Украина, США и Европа, а Украина подойдет к переговорам сильной", - сказал Зеленский.