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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Украина хочет мира и в любом случае переговоры будут, - Зеленский

Фото: президенты США Дональд Трамп и Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Владимир Зеленский убежден, что переговоры о завершении войны состоятся. По его мнению, в переговорах должны участвовать США, Украина и страны Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства телеканалу Fox News.

Во время эфира он заявил, что "Украина хочет мира и в любом случае переговоры будут".

"Я лишь сказал, что речь идет о настоящем и длительном мире, и за столом переговоров нам надо быть сильными. За столом переговоров должны быть Украина, США и Европа, а Украина подойдет к переговорам сильной", - сказал Зеленский.

Скандальные переговоры в Белом доме

Президент Владимир Зеленский 28 февраля прибыл с визитом в Вашингтон. В Белом доме он провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Во время диалога лидеров, между ними произошел эмоциональный спор касательно перспектив мирного процесса.

Из-за инцидента, запланированное подписание соглашения о редкоземельных металлах не состоялось, украинский лидер оперативно покинул Белый дом.

В эфире Fox News Зеленский также выразил готовность подписать соглашение о полезных ископаемых между государствами и подчеркнул, что это станет первым шагом к гарантиям безопасности. По его словам, сроки подписания документа будут зависеть от США.

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Владимир Зеленский