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Украина готовит дорожные карты из нескольких глав переговоров о вступлении в ЕС, - Стефанишина

Четверг 31 октября 2024 22:13
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Украина готовит дорожные карты из нескольких глав переговоров о вступлении в ЕС, - Стефанишина Фото: Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украина готовится к концу 2024 года представить дорожные карты по нескольким главам переговоров о вступлении в Европейский Союз. Всего их 35.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной в эфире телемарафона.

Стефанишина напомнила, что Еврокомиссия в своем отчете рекомендовала "скоро, в начале 2025 года, прийти к открытию" переговорных кластеров по вступлению в ЕС.

"Безусловно, есть какие-то пожелания или беспокойства. Они объективно отражены в отчете, но в целом картина достаточно положительная. Мы добились того эффекта, которого мы хотели", - отметила вице-премьер.

Она выразила надежду, что во время следующих раундов переговоров Украина и Евросоюз "найдут понимание и дорожные карты по тем вопросам, которые нуждаются в совместной работе".

"В частности, до конца года мы представим дорожные карты по утверждению верховенства права, функционированию демократических институтов, реформам государственного управления", - рассказала Стефанишина.

Следует отметить, что переговоры о вступлении новых государств-членов в ЕС разбиты на 35 глав, сгруппированных в шесть кластеров, которые открываются поочередно.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, 25 июня Украина официально начала переговоры о вступлении в Европейский Союз . Соответствующее решение лидеры стран-членов блока поддержали еще в конце 2023 года.

Теперь Украина должна проводить реформы, чтобы соответствовать критериям членства в ЕС.

30 октября Еврокомиссия представила отчет о прогрессе Украины на пути в ЕС. Такие отчеты Еврокомиссия ежегодно делает для стран-кандидатов на вступление в блок.

Согласно отчету, Украина продолжает реформы по пути вступления в ЕС. Если Украина выполнит все условия, то переговоры по кластерам могут начаться уже в следующем году.

Также в Еврокомиссии отмечали, что Украина может стать членом ЕС в течение пяти следующих лет. Однако при условии, что выполнит все необходимые реформы.

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Вступление в ЕС Ольга Стефанишина
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