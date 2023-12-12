Украина готова ввести налог на сверхприбыль предприятий во время войны, - Меморандум с МВФ

"Признавая важность финансирования дополнительных расходов путем мобилизации внутренних доходов, мы предпринимаем несколько шагов, которые дополнят нашу работу по Национальной стратегии доходов в краткосрочной перспективе и обеспечат адекватные доходы источников в случае возникновения дополнительных потрясений", - говорится в документе.

Как отмечается в меморандуме, в качестве исключительной меры был принят закон о налогообложение прибыли банков (временное повышение налога на прибыль й с 18 до 50%), что создаст около 0,3% ВВП для покрытия дефицита в 2024 году. Налог будет составлять 25% в последующие годы.

"Национальная стратегия доходов будет включать в себя конкретные обсуждения принципов налогообложения сверхприбыли корпораций, включая рекомендации по чрезвычайным обстоятельствам, когда могут применяться такие налоги", - говорится в документе.

Кроме того, к 11 декабря была создана рабочая группа для формулирования краткосрочных мер по доходам (налоговым и неналоговым), которые принесут дополнительные доходы как минимум 0,5% ВВП в 2024 году (около 38 млрд гривен). Эта мера обозначена как структурный маяк на конец февраля 2024 года.

"Эти меры могут быть активированы в 2024 году, если материализуется дополнительное давление на расходы", - отмечается в меморандуме.

Обновленный Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.

Налог с банков

Напомним, в Украине приняли закон о повышении налога с банков с 18% до 50% уже в текущем году. В последующие годы, начиная с 2024 года, будет ставка 25%.

По расчетам Минфина, это принесет только за 2023 год 24-25 млрд гривен. Далее это будет 6-7 млрд гривен в год.

Национальный банк фактически поддержал этот законопроект. Сами банки также не выражали несогласия. Глава НБУ Андрей Пышный на встрече с руководителями 30 крупнейших банков поблагодарил банкиров "за взвешенную и мудрую позицию по вопросу налогообложения доходов, за то, что с пониманием отнеслись к решению увеличить налог".