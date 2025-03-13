Украина готова ратифицировать Соглашение о свободной торговле с Турцией, - Зеленский

Украина настроена на углубление экономического сотрудничества с Турцией. Соглашение о свободной торговле могут ратифицировать уже в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.
Украинский президент сообщил, что встреча с представителями турецкого правительства и бизнеса стала результатом предварительных договоренностей с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Зеленский подчеркнул важность присутствия турецкого бизнеса в Украине, отметив, что государство ценит это, а также помощь и поддержку, в частности поставки "байрактаров".
"Сегодня мы обсудили усилия для приближения справедливого и прочного мира, развитие двусторонних отношений, возможности для сотрудничества в сфере производства различных типов дронов и участия турецких компаний в восстановлении Украины", - подчеркнул глава Украины.
Он также отметил, что Киев рассматривает Турцию как одного из стратегических партнеров, а также одного из партнеров по гарантиям безопасности.
По его словам, Украина готова ратифицировать Соглашение о свободной торговле с Турцией во время предстоящего визита президента Эрдогана.
Напомним, что сегодня, 13 марта, два турецких министра (торговли, сельского и лесного хозяйства) во главе делегации ведущих представителей турецкого бизнеса посетили Украину. На встрече с президентом Зеленским речь шла о проектах по восстановлению и восстановлению Украины, участие в них турецких подрядчиков.
Заметим, что вчера турецкий президент сообщил, что Турция надеется, что РФ конструктивно отреагирует на идею о прекращении огня с Украиной. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
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