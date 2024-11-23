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Украина готова поделиться с Африкой опытом уничтожения "вагнеровцев", - Зеленский

Украина, Суббота 23 ноября 2024 20:59
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Украина готова поделиться с Африкой опытом уничтожения "вагнеровцев", - Зеленский Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украина готова поделиться с Африкой опытом. В частности, передать знания по уничтожению "вагнеровцев".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на запись общения с журналистами.

"Украина может предлагать то, что у нее есть, где она безусловный лидер. Продовольственная безопасность – это не единственное, что у нас есть... Мы были в разных миссиях в странах Африканского континента. Наши офицеры и военные были", - подчеркнул президент .

Он подчеркнул, что сегодняшний опыт украинской армии, безусловно, это совсем другой опыт.

"Мы знаем, кто такие "вагнеровцы", мы знаем, как с ними бороться, мы знаем, как их уничтожать", - подчеркнул он.

Наемники в Африке

Напомним, что 27 июля повстанцы-туареги по движению CSP-PSD показали фото и видео с разбитой колонной боевиков ЧВК "Вагнера" в африканской стране Мали. Впоследствии стало известно, что бой произошли в городе Тинзауатен у границы Мали с Алжиром 25 и 26 июля.

В частности также известно, что повстанцы-туареги убили и ранили около 20 "вагнеровцев", а выжившие в бою попали в плен.

Что известно о нападении на "вагнеровцев" в Мали и кто такие туареги - читайте вматериале РБК-Украина.

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