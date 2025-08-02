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Украина не готова к CBAM, нужна отсрочка, - эксперт

Украина, Суббота 02 августа 2025 17:00
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Украина не готова к CBAM, нужна отсрочка, - эксперт Фото: эксперт заявил, что Украина не готова к CBAM и нужна отсрочка (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Европейский углеродный механизм CBAM, который полностью вступит в силу в 2026 году, станет чрезмерным бременем для украинской энергетики и промышленности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя совета Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министра топлива и энергетики Украины Ивана Плачкова.

По его мнению, введение механизма без учета военной ситуации и экономических реалий страны грозит серьезными последствиями для стабильности энергосистемы.

"Не готовы. Абсолютно не готовы. Это будет очень большое бремя, большая нагрузка", - подчеркнул Иван Плачков, отвечая на вопрос о готовности Украины к уплате углеродной пошлины.

Он напомнил, что ранее Украина взяла на себя амбициозные обязательства в рамках Национального плана сокращения выбросов (НПСВ), который предусматривал остановку ТЭС уже в 2024-2025 годах. Но война изменила контекст.

"Мы не можем отказаться от европейской интеграции. Но мы корректируем, мы переносим срок и говорим: давайте война закончится. Поэтапно, потому что для того, чтобы у нас не было блэкаутов, кризисов и так далее", - пояснил он.

По мнению эксперта, такая же гибкая логика должна применяться и к CBAM: Украина должна вести переговоры об отсрочке действия механизма до завершения войны и стабилизации энергетической системы.

"Я уверен, что Еврокомиссия, Энергетическое Сообщество примут от Украины эти изменения", - отметил Плачков.

Напомним, CBAM предусматривает уплату углеродной пошлины за импорт энергоемкой продукции в ЕС. Украина, которая имеет значительную долю угольной генерации и высокоуглеродную промышленность, входит в группу наиболее уязвимых стран.

Ранее немецкое издание Tagesspiegel заявило, что Еврокомиссия готова отсрочить СВАМ для Украины минимум до 2027 года, но правительство должно направить официальный запрос. В то же время, пока такого запроса от украинских властей нет.

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