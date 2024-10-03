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Украина требует от трибунала в Гааге обязать РФ снести Керченский мост

Фото: Керченский мост (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина выступила на устных слушаниях по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Но призвала трибунал обязать Россию снести Керченский мост.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

Сегодня, 3 октября, с заключительной выступила заместитель Агента Украины Оксана Золотарева. В Арбитражном трибунале она заявила, что у Украины есть чрезвычайно важный запрос для будущего Азовского моря, Керченского пролива и Черного моря.

"Трибунал должен обязать Россию демонтировать и убрать так называемый "Керченский мост". Демонтаж моста является единственным способом восстановить проход для судов всех стран, использовавших пролив в прошлом, и судов, которые будут использовать пролив в будущем", - подчеркнула Золотарева.

По ее словам, так, как Россия незаконно построила этот мост, именно она должна его убрать, чтобы обеспечить проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом.

"Россия должна сделать это в соответствии с другими обязательствами UNCLOS по защите морской окружающей среды и подводного культурного наследия". - подчеркнула Золотарева.

Крымский мост

Напомним, что после оккупации Крыма в 2014 году оккупанты незаконно построили Керченский мост, соединяющий полуостров с материковой частью России.

Для Украины Крымский мост является законной целью ударов, которые уже дважды осуществляли Силы обороны.

Однако ни один из ударов не разрушил мост. В последние месяцы оккупанты активно укрепляют переправу, ведь готовятся к атаке на Керченский мост.

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