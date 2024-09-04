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Украина эвакуировала из Ливана еще одну группу людей, среди которых 11 детей

Фото: группа эвакуированных украинцев из Ливана (x.com/spoxukrainemfa)
Автор: Наталья Кава

Украина провела эвакуацию своих граждан из опасных районов Ливана. Были вывезены 14 взрослых и 11 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Благодаря совместным усилиям ГУР МО и МИД Украина успешно эвакуировала из Ливана еще одну группу из 25 украинцев, среди которых 11 детей и 14 взрослых, и одного гражданина Чехии. Они благополучно прибыли в Польшу, получают всю необходимую помощь и будут направляться в Украину", - сообщил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

По его словам, одним из главных приоритетов Украины является безопасность ее граждан как дома, так и за рубежом.

"Мы продолжим оказывать помощь гражданам Украины в Ливане. Наше посольство в Ливане остается на связи с гражданами, которые намерены уехать и ищут дополнительные варианты эвакуации", – подчеркнул он.

Граждане Украины в Ливане, нуждающиеся в эвакуации или находящиеся в опасности, могут обращаться в посольство (+9615921668, emb_lb@mfa.gov.ua) или на горячую линию МИД (+380442381657, cons_or@mfa.gov.ua).

В начале августа президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина стала одной из первых в мире, кто успешно поднял эвакуацию своих граждан из Ливана. Тогда были эвакуированы 30 человек - 21 женщина и 9 детей.

Обстрелы со стороны Ливана и удары Израиля.

Между Израилем и Ливаном, где действует поддерживаемая Ираном группировка "Хезболла", обстрелы участились на фоне обострения на Ближнем Востоке. 27 июля "Хезболла" атаковала стадион на Голанских высотах, погибли более 10 детей. Израиль предупредил Ливан о вероятной войне. 20 августа израильские войска нанесли удар по составам "Хезболлы" в Ливане, а 25 августа боевики обстреляли Израиль ракетами и беспилотниками, на что ЦАХАЛ ответил новыми ударами.

Добавим, что в Соединенных Штатах Америки считают, что эта перестрелка грозит перерасти в региональную войну на Ближнем Востоке .

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