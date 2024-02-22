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Украина драматически проиграла сборной Словении в отборе на Евробаскет-2025

Фото: Владимир Ковляр не смог принести "сине-желтым" победу (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Баскетбольная сборная Украины потерпела досадное поражение от национальной команды Словении на старте квалификации перед чемпионатом Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Евробаскет-2025, квалификация, группа A

Словения – Украина – 87:73 (21:22, 18:18, 25:13, 23:20)

 

"Сине-желтые" с первых минут удивили смелостью. Классный отрезок к середине стартовой четверти позволил ребятам Виталия Степановского повести с +7. Балканская сборная, однако, быстро пришла в себя и отставание нивелировала. Но украинцы закончили 10-минутку с минимальным преимуществом.

По схожему сценарию мелькнула и вторая четверть. Сборная Украины сначала ушла в отрыв, поведя на пике с 8-очковым преимуществом. А потом словенские баскетболисты героически этот гандикап отыграли, так что на большой перерыв "сине-желтые" ушли на один пункт впереди.

Вторую половину болельщики ждали с волнением. Украинцы к тому времени уже сфолили 20 раз, и перед третьей четвертью трио баскетболистов "висело" на трех фолах, а форвард Крутоус – на четырех. Прогнозируемая осторожность в действиях привела к негативным последствиям.

Третья 10-минутка стала бенефисом сборной Словении. Балканцы на протяжении всего отрезка методически увеличивали собственное преимущество и довели его до солидных +11. Со стартом последней четверти команда Степановского сумела немного стабилизировать положение, но постепенно вынуждена была отдать инициативу и закономерно проиграла.

Следующий матч сборной Украины в квалификации состоится 25 февраля. В латвийской Риге "сине-желтые" примут сборную Португалии, которая сегодня встретится с Израилем. В следующий этап отбора выйдут три лучшие из четырех команд квартета.

К слову, ранее легендарный баскетболист Поливода скончался на 77-м году жизни.

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