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Украина достигла беспрецедентного уровня совместимости с НАТО, - Резников

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Украина, Пятница 21 апреля 2023 16:43
Украина достигла беспрецедентного уровня совместимости с НАТО, - Резников Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Министр обороны Украины Алексей Резников встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Он поблагодарил его за координацию помощи Альянса Украине.

Как пишет РБК-Украина, об этом он сообщил в своем Twitter.

"Я рад, что получил зеленый свет для нашего тесного сотрудничества с NSPA, закупочным агентством НАТО. Это будет включать в себя Национальный обзор закупок и лучшие в своем роде советы для Министерства обороны Украины", - написал Резников.

Он напомнил, что Украине необходимы отличные оборонные закупки как для того, чтобы выиграть войну, так и для того, чтобы быть эффективными в будущем.

"Украина достигла беспрецедентного уровня оперативной совместимости с НАТО. Мы, де-факто, уже являемся частью пространства безопасности Альянса. Я выразил надежду, что это ускорит принятие политических решений по интеграции нашей страны в НАТО", - подчеркнул министр.

Напомним, как заявил глава Пентагона Ллойд Остин, на встрече Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" будут обсуждены три ключевых вопроса: ПВО, боеприпасы и средства поддержки.

Между тем глава Минобороны Алексей Резников подчеркнул, что на заседании будут обсуждать стратегию нашего государства в борьбе против России, а также потребности ВСУ.

Подробнее об ожиданиях от "Рамштайна-11" читайте в материале РБК-Украина.

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Война России против Украины Алексей Резников НАТО Йенс Столтенберг
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