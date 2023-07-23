Украина не достигла желаемых результатов на саммите НАТО из-за давления Германии на США, - СМИ

Как пишет издание, по словам источника в украинском правительстве, именно немецко-американская "оппозиция" побудила президента Владимира Зеленского назвать переговоры во время саммита "абсурдными".

Отмечается, что тщательная формулировка коммюнике НАТО, которое обнародуют во время или после саммита, отрабатывается дипломатами в течение длительного времени. То есть, на момент встречи лидеров-стран, почти все содержание коммюнике уже согласовано.

Перед этим глава Белого дома Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц четко дали понять, что не желают рисковать прямым конфликтом НАТО с Россией, приглашая Украину в Альянс в разгар войны.

Украина, как отмечает анонимный источник, настаивала на "строчке" о том, что помощь, предоставляемая нашей стране, не станет заменой членству. Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон согласились на это предложение. Однако Белый дом выступил против этого. Как позже выяснилось, это произошло из-за якобы давления со стороны Берлина.

Также источник добавил, что первоначальная позиция Североатлантического Альянса по Украине в коммюнике была слабее, поскольку не содержала слова "членство" и "НАТО".

Как отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, саммит "положительно удивил", поскольку союзники четко дали понять, что Киев будет сидеть за столом как равноправный партнер. В то же время вокруг формулировки коммюнике остались "негативные эмоции".

"У них не было 100-процентной ясности в вопросах, связанных с приглашением", - заявила Стефанишина и добавила, что проблема "заключается в том, что один из союзников фактически посадил за стол переговоров Путина" и создает нечеткие условия для вступления Украины. Она не назвала страну, однако добавила, что не разочарована поведением США или Франции.

"Зная эту страну и зная контекст предыдущих лет, мы имели четкое предположение, что эти условия не будут касаться реформ. Эти условия будут заключаться в том, чтобы давить на Украину в вопросах, связанных с прекращением войны, мирными переговорами и так далее", - сказала она.

По словам Александра Мережко, члена украинского парламента и председателя комитета по иностранным делам, Берлин продолжает оставаться одним из самых нерешительных сторонников Украины, который боится Россию. Во время разговора с немецкими коллегами он призвал признать ошибку, которую они допустили на саммите в Бухаресте, и исправить ее. Однако в ответ получил молчание.

"Но Белый дом Байдена также вкладывает значительные средства в отношения Америки с Германией. Исправление ущерба, нанесенного связям между Вашингтоном и Берлином его предшественником, президентом Дональдом Трампом, было главной внешнеполитической целью администрации Байдена. Некоторые в Киеве опасаются, что Белый дом будет отдавать предпочтение немецкому комфорту, а не собственному", - пишет издание.

Отвечая на вопрос, чувствует ли Киев консенсус относительно своей цели членства, Стефанишина ответила: "Я могу подтвердить это на 100 процентов. И это также можно увидеть через, скажем так, трансформацию президента в течение этих двух дней". Также она назвала три основных месседжа из серии встреч президента на саммите:

никто не будет давить на Украину относительно условий завершения войны, а интеграция в НАТО не будет использоваться в качестве спекуляции;

Украина станет членом НАТО;

гарантии безопасности, ставшие "главным достижением" и "не подменой процесса членства".

Саммит НАТО в Вильнюсе

В течение двух дней, с 11 по 12 июля, в Вильнюсе проходил саммит стран НАТО. Одной из главных тем стала именно Украина. Страны-члены Североатлантического Альянса согласовали совместное коммюнике, которое должно приблизить интеграцию Украины. Речь идет о: