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Украина накопила газ для базового сценария прохождения зимы, - Шмигаль

19:05 28.08.2026 Пт
2 мин
Газовые хранилища уже заполнены, но подготовка продолжается
aimg Сергей Козачук
Фото: министр энергетики Украины Денис Шмигаль (facebook.com_dshmyhal)

Украина уже накопила 14,6 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, достигнув целевого показателя наполненности на месяц раньше запланированного срока.

Об этом заявил первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмигаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Готовность к отопительному сезону

По словам чиновника, накопленных объемов голубого топлива вполне достаточно для базового сценария прохождения предстоящей зимы.

Государство уже полностью готово к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов в части газовых запасов.

"Мы достигли целевого показателя наполненности ПХГ на месяц раньше плана. Спасибо всем, кто ежедневно работает на этот результат и продолжает обеспечивать стабильность газовой отрасли и энергетическую безопасность Украины", - отметил Шмигаль.

Он подчеркнул, что досрочное выполнение плана стало возможным благодаря слаженной работе:

  • украинских добывающих компаний;
  • Оператор ГТС Украины;
  • НАК "Нефтегаз Украины";
  • всех работников топливно-энергетического комплекса

В настоящее время работа по подготовке энергосистемы к зимнему периоду продолжается по другим направлениям.

Подготовка к сложной зиме

Напомним, что в Украине идет масштабная подготовка энергетической инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону.

Власти и энергетики усиливают защиту объектов и формируют резервы оборудования во всех регионах, чтобы противостоять возможным системным атакам врага.

В частности, чиновники предостерегают, что предстоящий холодный сезон не будет легче предыдущего. Интенсивность российских ударов по гражданской инфраструктуре выросла в разы, что создает постоянные риски для стабильного электро- и теплоснабжения.

Для минимизации последствий возможных обстрелов правительство разработало комплекс мер реагирования.

Ранее власти уже объясняли, как Украина готовит энергосистему к ударам РФ, уделяя особое внимание накоплению необходимого оборудования и защите объектов критической инфраструктуры в регионах.

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Отопительный сезонДенис ШмыгальУкраинаГаз