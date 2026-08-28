Украина накопила газ для базового сценария прохождения зимы, - Шмигаль

Украина уже накопила 14,6 млрд кубометров газа в подземных хранилищах, достигнув целевого показателя наполненности на месяц раньше запланированного срока.
Об этом заявил первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмигаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
По словам чиновника, накопленных объемов голубого топлива вполне достаточно для базового сценария прохождения предстоящей зимы.
Государство уже полностью готово к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов в части газовых запасов.
"Мы достигли целевого показателя наполненности ПХГ на месяц раньше плана. Спасибо всем, кто ежедневно работает на этот результат и продолжает обеспечивать стабильность газовой отрасли и энергетическую безопасность Украины", - отметил Шмигаль.
Он подчеркнул, что досрочное выполнение плана стало возможным благодаря слаженной работе:
В настоящее время работа по подготовке энергосистемы к зимнему периоду продолжается по другим направлениям.
Напомним, что в Украине идет масштабная подготовка энергетической инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону.
Власти и энергетики усиливают защиту объектов и формируют резервы оборудования во всех регионах, чтобы противостоять возможным системным атакам врага.
В частности, чиновники предостерегают, что предстоящий холодный сезон не будет легче предыдущего. Интенсивность российских ударов по гражданской инфраструктуре выросла в разы, что создает постоянные риски для стабильного электро- и теплоснабжения.
Для минимизации последствий возможных обстрелов правительство разработало комплекс мер реагирования.
Ранее власти уже объясняли, как Украина готовит энергосистему к ударам РФ, уделяя особое внимание накоплению необходимого оборудования и защите объектов критической инфраструктуры в регионах.