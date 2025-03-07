Украина договорилась с Польшей о сотрудничестве в сфере сжиженного природного газа

"Документ начинает долгосрочное стратегическое сотрудничество между компаниями и позволит Украине создать более диверсифицированную систему поставок газа", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель Группы "Нафтогаз" Роман Чумак, Украина имеет мощную газотранспортную систему и крупнейшие подземные хранилища газа в Европе, что создает возможности для развития рынка LNG.

Роберт Сошинский, вице-президент ORLEN, заявил, что отношения будут основываться на коммерческих условиях, "но обеспечение дополнительного источника газа является жизненно важным для Украины также с точки зрения ее безопасности".

В рамках меморандума о сотрудничестве "Нафтогаз" и ORLEN также подписали контракт на поставку около 100 млн куб. м газа. Газ будет поступать из партии сжиженного природного газа, которая будет доставлена к терминалу в Клайпеде (Литва).

Затем газ будет транспортироваться по газопроводу GIPL, соединяющему Литву и Польшу, и далее через польскую территорию до интерконнектора на украинской границе в Дроздовичах, где его получит "Нафтогаз".

ORLEN - это польская государственная нефтегазовая компания, одна из крупнейших в Центральной и Восточной Европе. Она занимается добычей, переработкой и продажей нефтепродуктов, а также имеет широкую сеть автозаправочных станций в Польше, Германии, Чехии, Литве, Словакии и Венгрии.