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Украина договорилась с кредиторами об отсрочке выплат по внешнему долгу

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина достигла договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины о реструктуризации выплат по внешнему долгу.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Telegram.

"Восстанавливаем долговую устойчивость. Сегодня мы достигли принципиальных договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины", - написал он.

По его словам, это важный этап процесса реструктуризации долга, который позволит сэкономить 11,4 млрд долларов на его обслуживании в течение следующих трех лет и 22,75 млрд долларов до 2033 года.

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