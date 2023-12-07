Украина договорилась с двумя компаниями США о производстве 155-мм снарядов, - министр

Украина совместно с двумя американскими компаниями будет производить 155-мм артиллерийские снаряды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина в эфире телемарафона.

"У нас есть договоренности с двумя американскими ведущими компаниями о совместном производстве в Украине боеприпасов 155 калибра. Реализация этих проектов будет длиться годы", - подчеркнул Камышин.

Как уточнил министр, процесс производства таких снарядов длится по меньшей мере два-три года.

Он добавил, что для начала производства Украине нужны технологии, которыми обладают страны Запада.

"Поэтому чем раньше мы начинаем, тем раньше у нас будут эти решения и заработают для Сил обороны", - подчеркнул чиновник.

Стоит заметить, что 6-7 декабря в Вашингтоне проходит американско-украинская конференция, на которой главным вопросом является оборонное производство.

Производство западного оружия в Украине

Напомним, Украина пытается привлечь оборонные компании из стран Запада к производству своей продукции на своей территории.

В частности, еще в конце октября стало известно, что "Украинская оборонная промышленность" и немецкий оборонный концерн Rheinmetall создали совместное предприятие.

Предприятие будет помогать Украине ремонтировать технику, которую передали страны Запада, а также планирует производить танки и бронемашины.

Завод Rheinmetall хотят запустить на территории Украины уже в 2024 году, заявил недавно генеральный директор концерна Армин Паппергер.