ua en ru
Чт, 07 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина договорилась с двумя компаниями США о производстве 155-мм снарядов, - министр

Четверг 07 декабря 2023 20:19
UA EN RU
Украина договорилась с двумя компаниями США о производстве 155-мм снарядов, - министр Фото: Александр Камышин, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина совместно с двумя американскими компаниями будет производить 155-мм артиллерийские снаряды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина в эфире телемарафона.

"У нас есть договоренности с двумя американскими ведущими компаниями о совместном производстве в Украине боеприпасов 155 калибра. Реализация этих проектов будет длиться годы", - подчеркнул Камышин.

Как уточнил министр, процесс производства таких снарядов длится по меньшей мере два-три года.

Он добавил, что для начала производства Украине нужны технологии, которыми обладают страны Запада.

"Поэтому чем раньше мы начинаем, тем раньше у нас будут эти решения и заработают для Сил обороны", - подчеркнул чиновник.

Стоит заметить, что 6-7 декабря в Вашингтоне проходит американско-украинская конференция, на которой главным вопросом является оборонное производство.

Производство западного оружия в Украине

Напомним, Украина пытается привлечь оборонные компании из стран Запада к производству своей продукции на своей территории.

В частности, еще в конце октября стало известно, что "Украинская оборонная промышленность" и немецкий оборонный концерн Rheinmetall создали совместное предприятие.

Предприятие будет помогать Украине ремонтировать технику, которую передали страны Запада, а также планирует производить танки и бронемашины.

Завод Rheinmetall хотят запустить на территории Украины уже в 2024 году, заявил недавно генеральный директор концерна Армин Паппергер.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Помощь Украине Военная помощь
NEWS
Основной удар пришелся на две области. Сколько "шахедов" сбила ПВО за ночь
Основной удар пришелся на две области. Сколько "шахедов" сбила ПВО за ночь
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО