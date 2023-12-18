Украина договорилась с британскими компаниями об обслуживании судов и ремонте артсистем

Совместная торговая миссия под руководством Министерства бизнеса и торговли и Министерства обороны состоялась 13-14 декабря, и основывалась "на устойчивой и постоянной поддержке Великобритании обороны Украины после вторжения Путина в 2014 году".

В заявлении Даунинг-стрит отмечается, что встречи в Киеве последовали за обсуждениями на выставке Defense and Security Equipment International (DSEI) в Лондоне в минувшем сентябре потенциального партнерства между британскими и украинскими оборонными и охранными компаниями.

Данная торговая миссия стала первой, которую провели в Украине британские правительство и представители оборонки. По итогам встреч между компаниями и правительством Украины были подписаны соглашения, в том числе:

Британская компания Babcock получила трехлетний контракт от МОУ на поддержку и техническое обслуживание противоминных судов "Чернигов" и "Черкассы" , которые ранее Лондон передал ВМС ВСУ. До этого офис компании был создан офис компании в Украине.

, которые ранее Лондон передал ВМС ВСУ. До этого офис компании был создан офис компании в Украине. Компании BAE Systems и AMS Integrated Solutions Ltd подписали соглашение, предусматривающее поддержку, ремонт и обслуживание переданных Британией специализированных артиллерийских систем ВСУ в центрах AMS непосредственно на территории Украины.

в центрах AMS непосредственно на территории Украины. Компания Thales подписала меморандум о взаимопонимании с украинским предприятием по производству беспилотных авиационных систем Aerodrone, который "объединит лучшие разработки украинской и североирландской инженерной мысли для создания новых возможностей для Вооруженных сил Украины".

Торговые миссии хотят расширить в следующем году

Также в коммюнике отмечается, что в 2024 году запланировано проведение новых подобных миссий, в которых смогут принять участие другие предприятия оборонпрома.

В заявлении британского правительства говорится, что общий объем торговли товарами и услугами между странами за четыре квартала до конца второго квартала 2023 года составил 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (около 1,9 млрд долларов).