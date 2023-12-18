Украина договорилась с британскими компаниями об обслуживании судов и ремонте артсистем

Украина заключила с несколькими компаниями Великобритании соглашения о ремоне, обслуживании и разработке военной техники. Договоренности были заключены в ходе визита в Киев Торговой миссии Соединенного королевства, что состоялся на прошлой неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
Совместная торговая миссия под руководством Министерства бизнеса и торговли и Министерства обороны состоялась 13-14 декабря, и основывалась "на устойчивой и постоянной поддержке Великобритании обороны Украины после вторжения Путина в 2014 году".
В заявлении Даунинг-стрит отмечается, что встречи в Киеве последовали за обсуждениями на выставке Defense and Security Equipment International (DSEI) в Лондоне в минувшем сентябре потенциального партнерства между британскими и украинскими оборонными и охранными компаниями.
Данная торговая миссия стала первой, которую провели в Украине британские правительство и представители оборонки. По итогам встреч между компаниями и правительством Украины были подписаны соглашения, в том числе:
Также в коммюнике отмечается, что в 2024 году запланировано проведение новых подобных миссий, в которых смогут принять участие другие предприятия оборонпрома.
В заявлении британского правительства говорится, что общий объем торговли товарами и услугами между странами за четыре квартала до конца второго квартала 2023 года составил 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (около 1,9 млрд долларов).
Ранее, 15 декабря, глава Минобороны Рустем Умеров на британско-украинской конференции по оборонной промышленности в Киеве отметил, что целью МОУ на 2024 год является локализация производства вооружений в Украине.
Напомним также, что 30 сентября в Украине прошел форум оборонных индустрий, где принимали участие украинские и иностранные производители оружия. В форуме приняли участие, по меньшей мере, 165 оборонных компаний из 26 стран. По его итогам стало известно, что оружие из Украины будут производить около 60 компаний из 23 стран мира.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.