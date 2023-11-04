RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина добилась отличного прогресса на пути в ЕС, - глава Еврокомиссии

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Украина добилась замечательного прогресса на пути к членству в Европейском союзе.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг с президентом Владимиром Зеленским.

"Я должна сказать, что вы добились замечательного прогресса. Мы на следующей неделе это подтвердим, когда Комиссия представит свой отчет о расширении", - заявила она. 

Фон дер Ляйен отметила, что ЕС поражен реформами, которые "вы осуществляете в разгар войны".

"Мы не должны забывать, что вы ведете войну за собственное существование. И в то же время вы глубоко реформируете свою страну. И вы реформируете систему правосудия, боретесь с влиянием олигархов, боретесь с отмыванием денег", - добавила она. 

Председатель Еврокомиссии заявила, что Украина находится в процессе завершения больших реформ.

"И если это произойдет, я в этом уверена, что украинская амбициозная цель перехода на следующий этап процесса вступления будет достигнута", - заявила фон дер Ляйен.

Вступление Украины в ЕС

В прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. Киев должен выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноценным членом блока.

В конце сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина завершает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне.

Президент Владимир Зеленский говорил, что Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году.

Больше о прогнозах того, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС и что может этому помешать – в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕврокомиссияВступление в ЕСВойна России против УкраиныУрсула фон дер Ляйен