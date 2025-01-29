Украина добивается преследования российских военных преступников через Интерпол
Украина хочет использовать механизмы Интерпола для преследования российских военных преступников. Это даст больше возможностей для привлечения оккупантов к ответственности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции Украины Виталия Касапа на брифинге.
Он объяснил, что отдельный механизм Интерпола, который направлен на использование инструментов по делам геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений не может быть использован по запросу Украины.
"Он не может быть использован по нашим запросам, учитывая определенные оговорки, которые они видят в ситуации, когда идет вооруженный конфликт. Мы как страна обращаемся с соответствующим запросом и являемся стороной этого вооруженного конфликта. И благодаря такой обоюдной и широкой оценке они пришли к выводу, что такая ситуация может навредить интересам Интерпола и его странам-членам", - объяснил Касап.
Также сотрудник Нацполиции уточнил, что Украина хочет использовать резолюцию Генассамблеи Интерпола, механизмы которой предоставят возможности для привлечения к ответственности военных преступников.
Такая резолюция предусматривает три ситуации, когда Интерпол может обрабатывать запросы. Первая - запрос подает международный трибунал, к примеру, Международный уголовный суд.
"Например, МКС может подать запрос на публикацию красного оповещения относительно своих фигурантов, и в данном случае Генеральный секретариат должен рассмотреть и, если все верно, они опубликуют", - добавил Касап.
Вторая ситуация - запрос направляет специально созданный орган по рассмотрению той или иной ситуации. Такой орган должен быть создан Совбезом ООН.
И третья ситуация - запрос конкретной страны.
В то же время, он отметил, что в случае предоставления механизмов и инструментов Резолюции 2010 запросы Украины относительно российских военных преступников будут автоматически направляться в РФ, и соответственно она должна дать согласие.
Напомним, недавно в сети появилось видео, на котором российские оккупанты расстреливают сразу шестерых украинских военнопленных.
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