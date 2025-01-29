Украина добивается преследования российских военных преступников через Интерпол

Украина хочет использовать механизмы Интерпола для преследования российских военных преступников. Это даст больше возможностей для привлечения оккупантов к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции Украины Виталия Касапа на брифинге .

Он объяснил, что отдельный механизм Интерпола, который направлен на использование инструментов по делам геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений не может быть использован по запросу Украины.

"Он не может быть использован по нашим запросам, учитывая определенные оговорки, которые они видят в ситуации, когда идет вооруженный конфликт. Мы как страна обращаемся с соответствующим запросом и являемся стороной этого вооруженного конфликта. И благодаря такой обоюдной и широкой оценке они пришли к выводу, что такая ситуация может навредить интересам Интерпола и его странам-членам", - объяснил Касап.

Также сотрудник Нацполиции уточнил, что Украина хочет использовать резолюцию Генассамблеи Интерпола, механизмы которой предоставят возможности для привлечения к ответственности военных преступников.

Такая резолюция предусматривает три ситуации, когда Интерпол может обрабатывать запросы. Первая - запрос подает международный трибунал, к примеру, Международный уголовный суд.

"Например, МКС может подать запрос на публикацию красного оповещения относительно своих фигурантов, и в данном случае Генеральный секретариат должен рассмотреть и, если все верно, они опубликуют", - добавил Касап.

Вторая ситуация - запрос направляет специально созданный орган по рассмотрению той или иной ситуации. Такой орган должен быть создан Совбезом ООН.

И третья ситуация - запрос конкретной страны.

В то же время, он отметил, что в случае предоставления механизмов и инструментов Резолюции 2010 запросы Украины относительно российских военных преступников будут автоматически направляться в РФ, и соответственно она должна дать согласие.