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Украина узнала местонахождение 11 пленных, которых РФ передала Венгрии

Фото: Олег Котенко, уполномоченный по лицам, пропавшим без вести (facebook.com/OlegKotenko)
Автор: Мария Кучерявец

Украина установила местонахождение пленных защитников, удерживаемых на территории Венгрии. Речь идет об 11 наших военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести Олега Котенко.

"Благодаря слаженной работе команды уполномоченного было установлено, что на территории Венгрии в настоящее время находится 11 защитников Украины, которых страна-агрессор удерживала в качестве военнопленных", - сообщил Котенко.

По его словам, установлены фамилии наших героев, маршрут их перемещения в Венгрию, сообщены их родственники и соответствующие правоохранительные органы.

"Следует отметить, что до этого времени о 7 из 11 наших граждан, место содержания которых было установлено, вообще не было никаких сведений", - отметил Котенко.

Он добавил, что до возвращения наших защитников на территорию Украины, они продолжают считаться как пропавшие без вести при особых обстоятельствах в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Россия передала Венгрии украинских военнопленных

Напомним, ранее проинформированные источники РБК-Украина сообщали, что Российская православная церковь (РПЦ) хочет передать часть украинских пленных Венгрии и это решение не было согласовано с Украиной.

Предварительно речь шла о по меньшей мере 11 украинских военнопленных.

Так, 8 июня в пресс-службе РПЦ было опубликовано сообщение о том, что эта "передача состоялась по просьбе венгерской стороны". При этом там не уточнили, о каком количестве пленных украинцев шла речь. Позже в Венгрии подтвердили передачу им пленных из России.

На это сразу отреагировали в ГУР МО. Там заявили, что пока нет подтверждения этой информации и она уточняется. В частности, МИД Украины связалось с венгерскими коллегами по этому вопросу.

Позже стало известно, что венгерский посол был вызван в МИД Украины из-за того, что РПЦ без согласования передала стране группу украинских военнопленных.

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