Украина смотрит на будущие контакты с Трампом с большими надеждами, - Сибига

"Мы с большими надеждами и ожиданиями смотрим на наши первые официальные контакты после 20 января. И наша оценка такова, что мы имеем дополнительные шансы для ускорения достижения справедливого и всеобъемлющего мира", - сказал глава украинского МИД.

По его словам, Украина также надеется "получить новую динамику" для достижения общей с США цели - справедливого и всеобъемлющего мира. И это, как подчеркнул министр, является общим стратегическим интересом Украины и США.

"А лучшим путем к этому является поддержание принципа "мир благодаря силе". Мы надеемся на его дальнейшую имплементацию", - добавил Сибига.