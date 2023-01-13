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Украина де-факто стала членом НАТО, а скоро станет и де-юре, - Резников

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина фактически уже присоединилась к НАТО, при этом формально пока не стала членом Североатлантического союза.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в интервью BBC.

"Украина как страна и Вооруженные силы Украины стали членом НАТО. Де-факто, а не де-юре (по закону - ред.). Потому что у нас есть оружие и понимание того, как его использовать", - сказал он.

При этом Резников не согласился с тем, что подобные слова могут считать неоднозначными не только в России, но и в самом НАТО. Ведь Альянс, по его словам, хоть и поддерживает Украину, но принял меры, чтобы его не рассматривали как участника войны.

"Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", - добавил министр.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что Украина стала неотъемлемой и значительной частью системы безопасности НАТО. Так, необходимо формализовать то, что уже давно является фактом.

Посол Украины в Британии Вадим Пристайко считает, что Украина вступит в ЕС и НАТО после победы в войне над Россией.

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Алексей РезниковНАТО