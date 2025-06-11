Украина дала разрешение Польше на эксгумационные работы во Львове

Первым шагом в этом направлении стали недавние эксгумационные работы в селе Пужники на Тернопольщине.

В то же время польская сторона предоставила разрешение на проведение аналогичных работ уже в самой Польше в селе Юречкова. Украина рассчитывает на начало поисков в ближайшее время.

Речь идет о чувствительных страницах украинско-польской истории захоронения жертв конфликтов ХХ века.

В 1939 году в бывшем селе Збоиска (теперь часть Львова) были похоронены польские военнослужащие, и уже сейчас Украина официально разрешила Польше провести там эксгумационные работы.

В МКСК также отмечают примеры конструктивного взаимодействия, в частности на совместном осуждении акта вандализма на горе Монастырь и противодействия фейкам, касающихся отмены разрешений на раскопки.

"Общая память и шаги навстречу друг другу объединят наши народы во имя общего европейского будущего", - отметили в МКСК.