Украина через третьи страны получает боеприпасы из Сербии, - FT

По оценкам Financial Times, украинские войска через третьи страны уже могли получить сербских боеприпасов на сумму примерно 800 миллионов евро. И с такой оценкой, как пишет издание, согласен и сам сербский президент Александер Вучич, хотя и уверяет, что Сербия не является стороной в войне РФ против Украины.

"Это часть нашего экономического возрождения и она важна для нас. Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать ни в Украину, ни в Россию, но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими странами. Что они с этим потом делают - это их дело", - сказал Вучич в интервью FT.

Как отметил сербский президент, то, что эти боеприпасы могут попадать в Украину, не его дело. Для него важно, чтобы они законно продавались за границу.

Во время холодной войны Сербия, которая тогда была частью Югославии, имела процветающую оружейную промышленность и была производителем боеприпасов советских стандартов. Именно таких, которые все еще используются украинской армией. Сегодня же, по словам Вучича, Сербия имеет прекрасную возможность, поскольку ее боеприпасы дешевле западных, а масштабы сербского экспорта могут расти.