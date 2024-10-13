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Украина – Чехия: прогноз на матч Лиги наций

Фото: Илья Забарный будет пытаться остановить чехов (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины встретится со сборной Чехии в четвертом туре Лиги наций 2024/25.

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч Украина – Чехия состоится 14 октября во Вроцлаве. Поединок примет стадион "Тарчински Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45.

Австрийская контора Bwin не смогла определить фаворита поединка. Тамошние специалисты на победу команды Сергея Реброва и чешский "Локомотив" заложили одинаковый коэффициент 2,65. Итоговая же ничья стала наименее вероятным результатом с кэфом 3,25.

Любители острых ощущений могут положиться на конкретный счет. К примеру, трудовая победа сборной Украины (2:1) увеличит потенциальный выигрыш в 10 раз. Смелой идеей будет поставить на голы обеих команд в каждом из таймов с коэффициентом 13,00.

По тому же пути пошли украинцы из Favbet. Кэф 2,73 заложили и на победу "сине-желтых", и на потенциальный успех подопечных Ивана Гашека. Тем временем на ничью предложили балл 3,30.

Персональные фанаты Артема Довбика изучат вариант со ставкой на минимум дубль украинского форварда с перспективным коэффициентом 15,00. На "валидольное" развитие событий с волевой победой национальной команды Украины выставили интересный кэф 6,50.

Предыдущий матч команд прошел в сентябре в Праге. Голов украинцев Ваната и Судакова не хватило для положительного результата (2:3). К настоящему моменту чешская сборная набрала 6 очков и занимает второе место в квартете B1 турнира. Украина же записала в актив 3 пункта и остается в группе последней.

К слову, ранее Украина минимально обыграла сборную Грузии в Лиге наций.

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