ua en ru
Сб, 12 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина – Чехия: где смотреть матч Лиги наций

Вроцлав, Суббота 12 октября 2024 11:30
UA EN RU
Украина – Чехия: где смотреть матч Лиги наций Фото: Владислав Ванат забил чешской сборной в сентябре (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины встретится с национальной командой Чехии в четвертом туре Лиги наций 2024/25.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч Украина – Чехия состоится 14 октября во Вроцлаве. Поединок примет стадион "Тарчински Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45.

Региональные телеканалы "Суспильне" ("Суспильне Киев", "Суспильне Винница" и т. п.) и "MEGOGO Спорт" покажут матч сборной Украины в прямом эфире в цифровом вещании T2. Трансляция будет также доступна клиентам кабельного ТВ. Сервис MEGOGO остается эксклюзивным транслятором поединка в сети.

Ориентировочно за час до начала поединка там начнется предматчевая студия. Трансляция встречи "сине-желтых" против подопечных Ивана Гашека будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная", "Оптимальная" и "Спорт".

В сентябре сборная Украины противостояла Чехии в Праге. В составе команды Сергея Реброва голами отличились Ванат и Судаков, но от поражения не спасли (2:3). Пока чехи имеют 6 очков и идут вторыми в группе B1 турнира, а украинская сборная идет последней в квартете (3 пункта).

К слову, накануне Украина минимально обыграла сборную Грузии в Лиге наций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Megogo Сборная Украины Первый национальный (НТКУ) Лига наций
NEWS
Старая новая монета. Откуда взялись "шаги" и когда они могут заменить "копейки"
Старая новая монета. Откуда взялись "шаги" и когда они могут заменить "копейки"
DAILY
"Медики – лакомая цель для врага". Как экипаж медэвака 68 ОЕБр спасает жизни под Покровском
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Медики – лакомая цель для врага". Как экипаж медэвака 68 ОЕБр спасает жизни под Покровском