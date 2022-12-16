ua ru
Сб, 17 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина будет строить новые блоки АЭС с учетом военных угроз и рисков, - Галущенко

Новина українською →
Украина, Пятница 16 декабря 2022 23:01
Украина будет строить новые блоки АЭС с учетом военных угроз и рисков, - Галущенко Фото: министр энергетики Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

Украина будет строить новые блоки атомных электростанций с учетом военных рисков и угроз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства энергетики Украины.

Об этом заявил глава Минэнерго Герман Галущенко во время испытательного пуска насосной станции на одной из украинских АЭС, что должно повысить стабильность ее работы. Он подчеркнул, что стратегически Украина будет ориентироваться на дальнейшее развитие и увеличение объемов атомной генерации.

"Безусловно, мы будем развивать атомную энергетику, строить новые блоки. Но сейчас остро стоит вопрос безопасности энергетических объектов. При строительстве атомных электростанций никто раньше не учитывал возможности военного нападения. Война России против Украины, оккупация и обстрелы Запорожской АЭС показали, что будущее развитие атомной энергетики должно учитывать военные угрозы, и Украина будет разрабатывать решения, позволяющие повысить уровень защиты ядерных объектов от угроз военной агрессии и ракетных обстрелов", - подчеркнул министр.

Недавно РБК-Украина сообщало, что в Украине достаточно запасов ядерного топлива. Их, как ожидается, хватит на два года работы.

Напомним, российская армия неоднократно прибегала к ядерному терроризму, во время вражеских атак ракеты агрессора не раз пролетали над украинскими АЭС, что ставило под угрозу удара сами атомные станции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Энергоатом
NEWS
Без света остаются 60% киевлян. Завтра маршруты метро продублируют автобусами
Без света остаются 60% киевлян. Завтра маршруты метро продублируют автобусами
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах