Украина будет на повестке дня. У Байдена раскрыли планы саммита США-ЕС

По ее словам, визит главы Европейского совета Шарля Мишеля и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в США состоится 20 октября. Это будет уже второй саммит США-ЕС за время президентства Байдена.

Жан-Пьер рассказала, что саммит будет посвящен сотрудничеству Евросоюза и США, в том числе в вопросе помощи Украине, которая находится в состоянии войны с Россией.

Также лидеры планируют затронуть темы критически важных и новых технологий, включая цифровую инфраструктуру и искусственный интеллект.

"Они также рассмотрят совместную деятельность по укреплению экономической устойчивости и решению связанных с этим проблем", - уточнила пресс-секретарь.

Помощь Украине от Евросоюза и США

Стоит заметить, что как Евросоюз, так и США являются основными союзниками Украины после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Евросоюз помогает своим государствам-членам с финансированием военной помощи Украине, в то время как США передают оружие напрямую.

Напомним, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал блок к постоянной военной поддержке Украины.