RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина будет в НАТО, а Путин уже потерпел поражение, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Украина обязательно станет членом НАТО после окончания войны с Россией.

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Он отметил, что ни одна страна не может присоединиться к Альянсу, пока на ее территории идет война. Однако по отношению к Украине нет сомнений о членстве в НАТО после завершения боевых действий - вопрос стоит только в том, когда именно наше государство станет членом Альянса.

"Никто не может присоединиться к НАТО в то время, как война продолжается, где страны НАТО подвергаются нападению, потому что это гарантирует, что мы - в состоянии войны, что мы в состоянии Третьей мировой войны", - заявил Байден.

Также он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин уже потерпел поражение и сейчас у него "настоящая проблема с тем, как выбраться из этой ситуации".

"Он может закончить войну завтра, он может просто сказать: я выхожу. Для него нет возможности выиграть войну в Украине", - сказал президент США.

Вступление Украины в НАТО

Украина активно стремится вступить в НАТО, чтобы защитить свои границы от дальнейших посягательств со стороны России, ведь при членстве нападение на наше государство будет расцениваться как нападение на весь Альянс.

11-12 июля в Вильнюсе состоялся саммит НАТО, на котором союзники отменили для Украины план действий по членству и предложили гарантии безопасности на время вступления.

Со всеми результатами саммита для Украины можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф БайденНАТО