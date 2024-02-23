RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина будет готовить новое контрнаступление и операции, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина будет готовить новое контрнаступление и операции на фронте. Но оборона - это сейчас первая очередная задача.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью Fox News.

Глава государства отметил, что оборона - это большая задача и вызов в войне с такой большой страной, как Россия.

Комментируя вопрос контрнаступления в 2023 году и ожиданий того, что он должен быть более эффективным, Зеленский сказал, что в первую очередь нужно думать о жизни военных, потому что в случае потери солдат Украина потеряет все.

"Оборона - это задача номер один. Будем продолжить нашу успешную историю в Черном море. Я не буду глубоко вдаваться в детали, но мы готовим некоторые сюрпризы для России. Это очень важно. Юг важен. Защита востока, где у них более 200 тысяч солдат, тоже очень важно. Конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новые операции. Конечно, я не говорю, что мы будем просто стоять. Это зависит от многих вещей", - заявил президент.

Зеленский на вопрос о том, было бы контрнаступление более успешным, если бы Украина вовремя получила оружие, призвал не вспоминать о прошлом, а думать о настоящем. Он добавил, что Украина нуждается в системах для ПВО Patriot, дальнобойного оружия и тому подобное.

По мнению главы государства, сейчас ситуация на фронте не справедлива, силы не равны.

 

Ситуация на фронте

Напомним, летом украинские военные провели контрнаступление на востоке и юге Украины. Удалось деоккупировать более десятка населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Сейчас российские оккупанты усилили штурмы на фронте. В частности, захватчики захватили Авдеевку после месяцев тяжелых боев, а также усилили атаки в районе Купянска.

Президент Владимир Зеленский заявил, что для России захват Авдеевки - наибольшее достижение за 9 месяцев войны

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что у России нет сил, чтобы захватить Луганскую и Донецкую области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в УкраинеВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ