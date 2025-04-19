Украина не будет частью НАТО, но есть обходные пути, - Келлог

"Позвольте привести один пример. Мы очень четко дали понять: членство в НАТО исключено. Украина не станет частью НАТО. Это не новость - мы говорим об этом с 2008 года, когда посол Бернс сказал Кондолизе Райс, что это "чересчур". Я сам писал об этом в 2013 году", - сказал Келлог.

По его словам, есть обходные пути и другие варианты. Также он анонсировал, что на следующей неделе в Лондоне состоятся переговоры по поводу завершения войны.

"Есть обходные пути. Есть варианты, которые можно использовать. Поэтому не стоит начинать с проблемы, не предлагая никакого решения. Это охватывает всё, что мы обсуждаем. Думаю, на следующей неделе в Лондоне у нас будут довольно конструктивные переговоры", - подчеркнул спецпредставитель Трампа.