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Украина будет активнее использовать потенциал возобновляемой энергетики, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украина планирует активнее использовать потенциал возобновляемой энергетики и строить децентрализованную энергосистему, чтобы она была менее уязвима к враждебным нападениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

"Актуальными остаются планы декарбонизации энергетики и "зеленой" трансформации. Война сделала эти вызовы еще более неотложными", - сказал Шмиыаль.

По его словам, правительство будет активнее использовать потенциал возобновляемой энергетики: солнечной, ветровой, гидрогенерации, водородных технологий.

"Русские атаки толкают нас к коренной реформе - построению децентрализованной энергетической системы. Тогда она будет менее уязвима к враждебным нападениям. Речь идет о создании миниэлектростанций и малых объектов генерации, имплементированных в существующую энергосистему", - пояснил Шмыгаль.

Напомним, ранее глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ветровая генерация может улучшать энергообеспечение Украины во время дефицита мощности в энергосистеме.

Также, по информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.

Также Владимир Зеленский заявлял, что Украина должна построить децентрализованную энергосистему и стать лидером по построению современной "зеленой" энергетики.

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Денис Шмыгаль