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Украина сражается за европейские ценности и должна победить в войне, - глава Еврокомиссии

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина пользуется безоговорочной поддержкой со стороны Европейского Союза. Страна должна победить в войне против России, чтобы защитить европейские ценности, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы стоим на стороне Украины без каких-либо "если" и "но", - сказала Урсула фон дер Ляйен в своей речи в субботу, 28 января, на мероприятии своей партии, ХДС, в Дюссельдорфе, Германия.

Украина "борется за наши общие ценности, борется за соблюдение международного права и принципов демократии, поэтому Украина должна победить в этой войне", сказала она.

Заявление было сделано в преддверии саммита ЕС-Украина на следующей неделе. Фон дер Ляйен и ее коллеги-еврокомиссары ЕС планируют провести саммит 3 февраля.

Напомним, в декабре 2022 года рекордная доля украинцев поддерживала вступление Украины в Европейский Союз - 79%.

По данным опроса, 37% верят, что после того, как Украина выполнит все требования ЕС, стране предложат полноценное членство. Еще 23% надеются, что учитывая обстоятельства, страны-члены ЕС пойдут на уступки и предложат Украине членство даже если она не выполнит все необходимые условия.

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