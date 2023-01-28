Украина сражается за европейские ценности и должна победить в войне, - глава Еврокомиссии

Украина пользуется безоговорочной поддержкой со стороны Европейского Союза. Страна должна победить в войне против России, чтобы защитить европейские ценности, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы стоим на стороне Украины без каких-либо "если" и "но", - сказала Урсула фон дер Ляйен в своей речи в субботу, 28 января, на мероприятии своей партии, ХДС, в Дюссельдорфе, Германия.
Украина "борется за наши общие ценности, борется за соблюдение международного права и принципов демократии, поэтому Украина должна победить в этой войне", сказала она.
Заявление было сделано в преддверии саммита ЕС-Украина на следующей неделе. Фон дер Ляйен и ее коллеги-еврокомиссары ЕС планируют провести саммит 3 февраля.
Напомним, в декабре 2022 года рекордная доля украинцев поддерживала вступление Украины в Европейский Союз - 79%.
По данным опроса, 37% верят, что после того, как Украина выполнит все требования ЕС, стране предложат полноценное членство. Еще 23% надеются, что учитывая обстоятельства, страны-члены ЕС пойдут на уступки и предложат Украине членство даже если она не выполнит все необходимые условия.
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